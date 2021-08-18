Небензя: применение миротворцами новых технологий не должно угрожать принимающим странам

ООН, 18 августа. /ТАСС/. Применение миротворцами информационных и цифровых технологий не должно угрожать суверенитету принимающих стран. Об этом заявил в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности по миротворческим операциям.

"Что касается необходимости оснащения миротворцев современным оборудованием, то это не вызывает сомнений. Мы живем в стремительно изменяющемся технологическом мире и, безусловно, новые технологии в миротворчестве - важнейшая тема, многие аспекты которой государствам-членам ООН еще только предстоит обсудить, с тем чтобы выработать единые подходы", - отметил он. По словам Небензи, Секретариату ООН следует внимательно следить за ходом этих дискуссий и учитывать их результаты в своей работе. "На данном этапе государствами-членами решено, что применение новых технологий "голубыми касками" и другим ооновским персоналом должно быть нацелено на обеспечение безопасности гражданского населения и самих миротворцев", - обратил внимание постпред РФ.

"За передовыми разработками будущее, но там, где есть возможности, кроются и опасности, - указал Небензя. - Внедрение и применение миротворцами информационных и цифровых технологий не должно становиться угрозой для суверенитета принимающего государства, его соседей или нарушать частную жизнь граждан".

По его словам, этот вопрос является особенно чувствительным, когда речь идет об ООН. "Организации с уникальной репутацией справедливости и непредвзятости, главная задача которой - бескорыстная помощь самым нуждающимся", - заявил посол.