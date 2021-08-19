Чем был ГКЧП и можно ли было спасти Союз. Что говорят свидетели событий 1991 года

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Группа членов высшего руководства Советского Союза 30 лет назад, в ночь на 19 августа 1991 года, попыталась не допустить подписания нового Союзного договора, который, как они считали, фактически означал ликвидацию единой страны. Так появился Государственный комитет по чрезвычайному положению, просуществовавший только три дня.

Очевидцы и современники тех событий поделились с ТАСС своими воспоминаниями и оценкой тех событий, которые принято считать переломными в истории СССР.

Сезон отпусков

Большинство собеседников агентства, включая видных политиков того времени, узнали о произошедшем практически случайно, часто будучи в отпуске.

Так, по телевизору о создании ГКЧП узнал не только уже бывший на тот момент председатель Совета министров СССР Николай Рыжков, но и занимавший тогда пост руководителя протокола президента Михаила Горбачева Владимир Шевченко, который был в санатории на Валдае. "19 августа я должен был выезжать оттуда, так как 20 августа было запланировано подписание [нового Союзного договора]. Но пошло "Лебединое озеро", - рассказал он.

За пределами столицы оказался и тогдашний председатель Совета национальностей Верховного совета РСФСР Рамазан Абдулатипов: он находился в родном доме в горах и собирался с другом на охоте. "Мы услышали сообщение по радио о том, что в Москве происходят такие события, - сказал он корреспонденту ТАСС. - Поэтому я сразу собрался, поехал в Махачкалу, а оттуда вылетел в Москву. 20-го числа утром я был уже в Москве".

Руководивший пресс-службой столичного управления КГБ Александр Михайлов отметил, что на начало путча "большое количество руководящего состава было в отпуске". "Никто их не отзывал. Руководство Комитета госбезопасности, судя по всему, полагало, что в этом нет никакой нужды", - отметил он.

Более того, по его словам, и 19 августа, когда ГКЧП уже существовал, "был обычный рабочий день", и "практически ни один человек на работе не задерживался".

Обстановка в Москве

По словам Михайлова, обстановка в Москве в дни путча была в целом спокойной: "Только Краснопресненский райотдел давал информацию о том, что большое сосредоточение людей находится в районе Краснопресненской набережной [где расположен Белый дом]. Все остальные райотделы говорили о том, что обстановка нормальная, никаких происшествий не происходит".

"Я много ездил по Москве, могу сказать, что, пока происходили какие-то события у Белого дома, стояла безумная очередь в "Макдоналдс" на Тверской. Мир жил своим чередом", - добавил он.

Другие собеседники агентства вспоминают другую атмосферу. "Белый дом, Дом Советов, как он назывался, был окружен. Все люди были взбудоражены", - рассказал ТАСС Абдулатипов.

Яркие воспоминания происходившего в дни ГКЧП в Москве остались и у Шевченко: "Толпы народа, войска на улицах... Народ был за перемены, а это было главное. Не так просто - свистнул, и пришли. Это было волеизъявление народа".

Оценки путча

Побеседовавшие с ТАСС современники путча разошлись в его оценках. Так, по словам Михайлова, "никакого переворота, по сути, не было, потому что все действия осуществлялись исключительно лицами, облеченными государственными полномочиями". "И премьер-министр, и вице-президент, и представители крупных ведомств - все они были вполне легитимны. Поэтому говорить, что какая-то группка решила захватить... Что захватить? Вся власть в их руках была", - сказал экс-сотрудник КГБ.

Диктор Центрального телевидения Евгений Кочергин, зачитавший в программе "Время" заявление ГКЧП, назвал себя сторонником участников комитета и охарактеризовал августовские события как "неудачную попытку сохранить Советский Союз". "Если вы сейчас пересмотрите программу "Время" и то, что я там читаю, это абсолютно точная оценка того, что происходило: состояние страны, состояние экономики, морально-этическое состояние людей", - заявил он корреспонденту ТАСС.

"Я жалею, что не победил ГКЧП. В результате у нас сложился однополярный мир, когда миром начала заправлять Америка", - заключил Кочергин.

Вместе с тем далеко не все считают именно путч поворотной точкой. По мнению режиссера Карена Шахназарова (его отец Георгий Шахназаров был советником Горбачева), который сам оказался в изоляции в Форосе, речь о важном, но не единственном событии, которое привело к распаду Советского Союза. "У нас сам путч какой-то ключевой точкой считается, но я не смотрю на это как на ключевую точку. Это одно из событий, которое вело СССР к развалу. Одно из важных событий. Если бы путча не было, я думаю, все равно произошел бы этот развал", - уверен режиссер.

Экс-председатель Совета министров Рыжков назвал создание ГКЧП "непродуманными действиями": Вместо того чтобы спасать страну, устроили балаган".

Ельцин против Горбачева

Современники событий 1991 года по-разному оценивают и роль Михаила Горбачева и Бориса Ельцина в произошедшем. Так, экс-сотрудник КГБ Михайлов считает их ключевой.

"Это вопрос в двух личностях, которые практически взорвали страну. Это Горбачев и Ельцин. И каждый из них вел себя как слон в посудной лавке. Конечно, Ельцин взял реванш в этой ситуации, но мы практически разрушили страну. И тут уже сложно давать оценку, потому что мы не знаем, что было бы, если бы было наоборот", - сказал он ТАСС.

Абдулатипов вспомнил, что еще до путча он требовал отставки и Ельцина, и Горбачева, поскольку без этого "они развалят Союз и начнутся большие трагедии и кризисы в самой России и других республиках". "К сожалению, никто к этому не прислушался. Наоборот, обвиняли: один обвинял в том, что я поддерживаю коммунистов, второй обвинял в том, что я поддерживаю демократов", - поделился собеседник агентства.

Экс-глава президентского протокола, настаивает, что возлагать всю ответственность за распад Советского Союза на его последнего лидера было бы неправильно, хотя из Фороса вернулся "совсем не тот Горбачев". "Нельзя так говорить, на одного человека [все] вешать. Горбачев вошел в историю, и они в ней останутся с Борисом Николаевичем [Ельциным]: это люди, которые искали вариант реконструкции. У кого-то что-то получилось, у кого-то что-то не получилось. Это все история", - сказал Шевченко, подчеркнув, что и Горбачев, и Ельцин были за сохранение Союза в обновленном виде.

Возможность спасти СССР

"Если бы не было путча, СССР сохранить не удалось бы, он только ускорил [развал]. Дело разве в путче? Общая обстановка в Москве в то время была такая. Был бы путч, не было бы, эти изменения произошли бы, потому что все перезрело в то время", - уверен Рыжков.

С ним согласен Шевченко: он выразил уверенность, что после августовских событий шансов сохранить страну в прежнему виде уже не было, "пошел парад суверенитетов". "Нужно было раньше... Когда еще действовал Центральный комитет [КПСС], Съезд народных депутатов. Надо было его созвать, надо было решать, но этого же не было сделано", - добавил собеседник агентства.

При этом Абдулатипов уверен, что Союз еще можно было спасти, но это требовало кропотливой работы, преобразования системы. "Мы все свели к формальным признакам, вместо того чтобы проводить содержательную работу, как и всю перестройку, которая была больше в лозунгах, чем в конкретных преобразованиях. Мы упустили период, когда можно было и нужно было идти эволюционным путем", - добавил политик.

Спустя даже три десятилетия сложно давать оценку августовским событиям, считает Шахназаров, хотя, по его словам, "путч, конечно, фактически бросил страну в объятия Ельцина". "Сам путч, конечно, был вредным событием, но, с другой стороны, как оценивать вообще распад СССР спустя 30 лет? Я считаю, что он был закономерен. Я думаю, что в определенной степени Россия извлекла для себя много преимуществ, хотя она много потеряла, но много преимуществ из распада СССР. Я думаю, такие события можно оценивать реально даже не через 30, а через 50-100 лет", - заключил режиссер.