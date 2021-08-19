Месяц до новой Думы. Россия готовится к выборам в сентябре

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Избирательная кампания в РФ выходит на финишную прямую - до выборов, которые определят расклад сил в Госдуме на ближайшие пять лет, остается месяц.

Указом президента РФ Владимира Путина выборы назначены на единый день голосования 19 сентября. Однако из-за пандемии коронавируса ЦИК РФ воспользовался своим правом и постановил проводить выборы в течение трех дней, таким образом, проголосовать будет возможно 17, 18 и 19 сентября в стандартное время - с 8:00 до 20:00.

Выборы пройдут по смешанной системе: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам.

Пандемия как электоральный фактор

Несмотря на сформированную нормативную базу и установленные сроки проведения голосования, едва ли не с самого старта кампании в информационном поле то и дело появлялась тема возможного переноса выборов. Так, например, Партия роста предлагала перенести выборы на декабрь из-за ситуации с пандемией. Впрочем, как поясняла глава Центризбиркома Элла Памфилова, в условиях созданной коронавирусом "новой ненормальности" невозможно задолго прогнозировать развитие эпидемиологической ситуации, а потому откладывать выборы нецелесообразно.

Можно констатировать, что проведение нынешней кампании в условиях борьбы с пандемией стало ключевым и принципиальным ее отличием от выборов предыдущих лет. Коронавирусная инфекция, по сути, стала одним из главных участников всех электоральных процессов: она не только самым серьезнейшим образом повлияла на организацию всех процедур (от сбора подписей избирателей до голосования), но и определила основное содержание избирательных кампаний партий и кандидатов.

"Уже второй год пандемия во многом определяет подходы к организации выборов. Мы очень взвешенно подошли к порядку трехдневного голосования. Постарались учесть все мнения: и Роспотребнадзора, и политических партий, и экспертного сообщества, и, конечно, наших коллег - избирательных комиссий. Прописали все таким образом, чтобы сохранить здоровье и тайну голоса каждого гражданина в условиях полной прозрачности и открытости для СМИ и наблюдателей всех избирательных процедур", - рассказала ТАСС Памфилова. Так, напомнила она, на избирательных участках по-прежнему будут в наличии маски, перчатки, средства дезинфекции, будет обеспечена безопасная санитарная дистанция.

Значительная часть партий откликнулась на инициативу "Единой России" заключить соглашение "За безопасные выборы", подразумевающее "добровольные и осознанные обязательства по организации избирательного процесса с соблюдением всех антиковидных норм". В частности, соглашение предусматривает сокращение количества массовых мероприятий и максимальный перевод их в онлайн-формат, а также прохождение всеми участниками избирательных процессов вакцинации и соблюдение ими требований Роспотребнадзора.

Выборы вчера, сегодня, завтра

"Мы живем в таком мире, когда каждый новый день не похож на предыдущий. Все развивается стремительно, и избирательный процесс не исключение, - констатировала в беседе с ТАСС Памфилова. - Сейчас, решая ту или иную задачу, пытаешься вспомнить, а как мы действовали на выборах в 2016 году, и понимаешь, что все изменилось кардинально". "Например, тогда перед нами стояла задача запрограммировать комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) на подсчет голосов и печать протокола, а сейчас нужно запрограммировать КОИБ на три дня работы и формирование протокола с QR-кодом, данные которого в течение нескольких секунд вводятся в ГАС "Выборы". И это один из сотни подобных примеров", - пояснила она.

Глава ЦИК обратила внимание, что "золотой стандарт выборов - голосование на участках - сохраняется", но избирателям постоянно предлагаются новые возможности для участия в выборах. "В первую очередь за счет цифровизации избирательного процесса: голосование по месту нахождения, цифровые сервисы для всех категорий, дистанционное электронное голосование, сбор подписей в электронном виде, проверка подписных листов с применением искусственного интеллекта и многое другое", - перечислила она.

Это будут первые федеральные выборы, когда избиратели семи регионов - Москвы, Севастополя, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ярославской и Ростовской областей (к последней приписаны также россияне, проживающие в Донецкой и Луганской народной республиках) - смогут проголосовать онлайн.

Кроме того, напомнила Памфилова, будет организована широкомасштабная видеотрансляция и видеофиксация, она будет вестись непрерывно в течение более чем 70 часов, что "в три раза больше, чем когда бы то ни было", охват составит более 96% избирательных участков. "Трансляция будет осуществляться на специальный портал, где вся информация хранится в течение года. Соответствующую запись могут затребовать любая партия или кандидат", - уточнила Памфилова. "Мы предложили оптимальный вариант компетентного адресного видеонаблюдения, к процессу которого при необходимости может подключиться любой избиратель, освоивший "наблюдательский минимум". Именно такое ответственное видеонаблюдение и будет способствовать предупреждению возможных нарушений и их выявлению", - убеждена председатель Центризбиркома.

К цифровым технологиям обращаются и участники избирательного процесса. Так, напомнил ТАСС замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов, партия в этом году первой в мире провела цифровое предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы по всей стране. "Мы единственная партия, которая смогла разработать и применить на практике совершенное технологическое решение, создав политическую цифровую экосистему", - отметил он, назвав это "адекватным ответом на вызов современности".

Избирательная кампания глазами партий

На финиш избирательной кампании 2016 года вышли 14 партий. Все они участвовали в выборах без сбора подписей избирателей. Свои списки в Госдуму провели парламентские партии "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". В этом году в бюллетенях россияне увидят также 14 партий, все они были зарегистрированы без сбора подписей, поскольку представлены в Госдуме или региональных заксобраниях. Однако по сравнению с предыдущими думскими выборами их список значительно изменился. Так, например, парламентская "Справедливая Россия" за счет объединения с партиями "Патриоты России" (также участвовавшей в прошлой кампании) и "За правду" преобразовалась в партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".

"Единая Россия" в качестве особенностей ведения кампании 2021 года отмечает новые алгоритмы в подборе кандидатов через предварительное электронное голосование. "Впервые в федеральном электоральном цикле сформирован список кандидатов, который включает в себя не только членов нашей партии, но и кандидатов, которые представляют иные общественные, волонтерские организации, мы вместе сформировали список кандидатов, в котором впервые количество беспартийных больше, чем представителей партии", - обратил внимание Перминов, добавив, что "существенным образом омолодился средний возраст кандидатов - 40 с небольшим лет всего, молодежи больше 38%".

Он напомнил, что в общефедеральную часть списка партии вошли глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. "Таким образом, партия ответила, как нам кажется, на запрос общества в целом - это вопросы безопасности, исторической и политической идентичности, международной субъектности, сохранения традиционных ценностей. Ответила на вопросы, которые связаны со здоровьем и перезагрузкой системы здравоохранения, на запрос общества на создание новой современной системы образования, создание системы безопасности и гарантий для материнства и детства", - считает Перминов. Он также добавил, что свою предвыборную программу единороссы формируют в "постоянном диалоге с обществом".

По словам председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, несмотря на "усиленную коррозию" политической системы, компартия сумела "впервые сформировать выборный блок, куда вошли 56 организаций - от молодежных и женских до офицерских, творческих организаций, "Левый фронт" и партия "За новый социализм". По его оценке, кампания проходит в период, "когда системный кризис обострился, все противоречия и болячки [стали видны]", на них наложилась пандемия коронавируса.

"Поэтому выборы очень важные, на мой взгляд. На этих выборах у граждан будет последняя возможность бюллетенем исправить ситуацию", - заявил Зюганов, упрекнув оппонентов, прежде всего "Единую Россию", в том, что они вместо подробного обсуждения проблем "всячески уклоняются, уходят от публичного обсуждения", продолжают "нагнетание психоза вместо того, чтобы иметь полноценный диалог".

На применение "черных технологий" и административное давление, "приемчики из 90-х", в частности выдвижение кандидатов-двойников, пожаловался лидер справороссов Сергей Миронов. Он связал это с объединением трех партий под эгидой "Справедливой России". Это, по его мнению, "стало главным событием политического сезона и важным фактором кампании". "Объединившись, мы утроили наши силы и стали большей угрозой для оппонентов", - убежден председатель партии.

Миронов сообщил ТАСС, что к выборам справороссы подготовят "уникальный проект "Справедливый наблюдатель". "Это 120 тысяч наблюдателей на всех участках страны, это 600 координаторов наблюдения, это специальное мобильное приложение, которое позволяет нам получать и обрабатывать информацию быстрее избиркомов на местах. С помощью этого проекта мы будем пресекать любые нарушения и защитим каждый голос, отданный за нашу партию", - пояснил он.

ЛДПР, для которой предстоящие выборы - "восьмой бой, восьмое сражение", является "самой опытной" партией в избирательной борьбе, считает лидер либерал-демократов Владимир Жириновский. Он охарактеризовал текущую электоральную обстановку как "византийский вариант", при котором "ничего не ясно, что будет", и предрек усталость избирателей от правящей партии.

"У нас интересные будут выборы, потому что и за рубежом ополчились на нас по полной программе, и здесь тоже проблемы есть: все горит, наводнения, полно мошенников, [заключенные] бегут из СИЗО", - поделился Жириновский своим видением ситуации.

Выборы в условиях давления

Еще до старта избирательной кампании российские официальные лица предупреждали, что выборы пройдут в условиях беспрецедентного давления и попыток их дискредитации из-за рубежа.

"Эта кампания, как и предыдущая, также характеризуется масштабными и достаточно агрессивными попытками дискредитации российских выборов со стороны целого ряда западных и прозападных организаций. Но отличие избирательной кампании в Госдуму сентября 2021 года состоит в том, что наши западные оппоненты осознают, что внутренних источников для так называемого широкого протеста в России нет", - заявил ТАСС глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

В этой связи, предупредил он, в Европарламенте и ряде других парламентских организаций "заведомо, еще не дожидаясь даже начала выборов, уже составили проекты неких документов, где они требуют не признавать итоги российских выборов". Кроме того, сообщил Климов, "предполагается очень активно использовать русскоязычных лиц за рубежом", чтобы "с их помощью организовать разного рода демарши около дипломатических учреждений РФ, прежде всего, в Европе и, возможно, в США" с целью "имитировать возмущение ходом избирательной кампании и ее результатами". Также, считает глава комиссии Совфеда, планировалось использовать общедоступную трансляцию видеофиксации избирательного процесса, чтобы с "подключением искусственного интеллекта сфабриковать несуществующие нарушения и потом все это растиражировать". Однако на этих выборах видеотрансляция будет доступна только участникам кампании и наблюдателям.

Россия традиционно приглашает на выборы международных наблюдателей, однако в этом году из-за пандемии коронавируса их количество ограничено. Это решение вызвало недовольство структур ОБСЕ (Парламентской ассамблеи и Бюро по демократическим институтам и правам человека), которые отказались присылать свои миссии в Россию.

Глава Центризбиркома РФ подчеркивала, что ЦИК "ценит вклад международных наблюдателей в совершенствование избирательных процессов" в России, и заверяла, что комиссия "будет прилагать все усилия для обеспечения прозрачности, достоверности и легитимности выборов на основе национального законодательства, своих нормативных актов и международных соглашений, подписанных РФ, в том числе и с ОБСЕ".