Патрушев проведет 19 августа в Иркутске совещание по транспортной безопасности

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев 19 августа посетит с рабочей поездкой Иркутск, где проведет совещание по вопросам обеспечения безопасности на транспорте в регионах Сибири. Об этом сообщили в аппарате Совета безопасности РФ.

Там уточнили, что Патрушев проведет совещание "по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Сибирского федерального округа (СФО) с участием глав субъектов федерации, входящих в состав СФО, и представителей федеральных министерств и ведомств". "Отельное внимание на совещании предполагается уделить вопросам транспортной безопасности", - подчеркнули в аппарате СБ РФ.

Секретарь Совбеза регулярно проводит совещания по вопросам безопасности в разных федеральных округах. Предыдущее такое мероприятие состоялось в июле в Майкопе.

Традиционно в ходе этих совещаний помимо обсуждения текущих вопросов повестки Патрушев подводит итоги реализации решений, принятых на предыдущем заседании под его руководством в том же округе. В прошлый раз вопросами обеспечения национальной безопасности в СФО секретарь Совбеза занимался 5 октября 2020 года в Новосибирске. Тогда основная повестка касалась контроля за национальными проектами и экологической безопасности.

Патрушев призвал "решительно и жестко" защищать леса от пожаров и незаконных вырубок. Он также назвал напряженной экологическую ситуацию на водоемах и реках Сибири, отметив, что объемы промышленных загрязнений водных объектов в регионе являются одними из самых высоких по России. Отдельное внимание было уделено техногенным авариям - разрушению топливного резервуара на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", в результате чего ущерб экологии составил примерно 148 млрд рублей, а также разгерметизации трубопровода компании "Норильсктрансгаз" в районе поселка Тухард.

В ходе прошлогодней поездки в Сибирь Патрушев также отмечал, что ряд регионов СФО недостаточно эффективно работают в сфере обеспечения кибербезопасности, а в некоторых из них все еще не разработаны планы по переводу информационных систем на отечественное программное обеспечение.