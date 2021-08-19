Лавров и глава МИД Ливии обсудят в Москве пути восстановления ливийской государственности

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг примет в Москве главу МИД Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Наджлу Мангуш. Главной темой переговоров станет текущая ситуация в африканской стране, которая находится в процессе восстановления государственности.

Последние события в Афганистане лишний раз доказали опасность внешнего вмешательства во внутренние дела государства. Ливия долго возглавляла список нестабильных регионов, однако в стране уже более года сохраняется перемирие, достигнутое при значительных посреднических усилиях Москвы. Как ожидается, в этих условиях министры уделят особое внимание достигнутым успехам по нормализации обстановки в Ливии и обсудят дальнейшие шаги на этом пути. Незатухающие кризисы на Ближнем Востоке и на Севере Африки несут угрозу распространения международного терроризма, борьба с которым является внешнеполитическим приоритетом России. Устранение очередного очага напряженности в регионе в результате объединения ливийского народа полностью согласуется с этой задачей.

"Выступаем за то, чтобы ливийские лидеры проявили высокое чувство ответственности, отказались от ставки на оружие и приступили к совместному решению насущных задач, стоящих перед страной. В числе приоритетов - борьба с терроризмом и экстремистской идеологией, справиться с которыми можно лишь слаженными действиями", - отметили в МИД РФ в преддверии встречи Лаврова и Мангуш.

Стабильность в Ливии также важна с точки зрения налаживания двустороннего торгово-экономического сотрудничества и участия российских компаний в совместных проектах на территории этой страны. Однако, как указали в МИД РФ, для этого ливийцам "необходимо добиться кардинального улучшения ситуации в области безопасности и формирования постоянных общеливийских органов власти и управления". "Вместе с тем есть сферы, где эффективное взаимодействие возможно уже сейчас - например, в деле наращивания торгового оборота", - добавили в министерстве.

Ситуация с безопасностью долгое время не позволяла решить вопрос с открытием российского посольства в ливийском Триполи. Ранее обе стороны выражали свою заинтересованность в этом шаге, и нынешняя встреча в Москве станет хорошим шансом для обсуждения всех деталей.

Россия поддерживает развернувшиеся в Ливии процессы по формированию центральных органов власти, которые пока являются временными. Как ранее отмечал Лавров, Москва надеется, что в соответствии с имеющимися договоренностями парламентские и президентские выборы в Ливии будут проведены в конце декабря текущего года. Для этого ливийцам предстоит "справиться с непростой задачей утверждения законодательной базы". Кроме этого, Москва и сейчас занимает активную позицию в ливийском урегулировании и поддерживает плотные и доверительные контакты с различными политическими силами страны, побуждая их прекратить вражду.