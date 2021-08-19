Патрушев заявил, что предпосылок для ввода российских войск в Афганистан нет

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Предпосылок для ввода российского военного контингента в Афганистан нет, власти РФ готовы на диалог с теми силами в стране, которые будут опираться на волю народа и строить благополучное государство. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев в интервью газете " Известия ".

"Предпосылок для этого (ввода российских войск в Афганистан - прим. ТАСС) нет. На афганском направлении будем делать акцент в первую очередь на политико-дипломатических усилиях, совместно с партнерами искать пути налаживания внутриафганского диалога и мирного урегулирования существующих в стране проблем", - сказал Патрушев.

По его словам, для этих целей, в частности, создан московский формат консультаций по Афганистану, который "успешно функционирует". "Кроме того, большое значение отводим координирующей роли ООН в международных усилиях по афганскому урегулированию", - добавил секретарь СБ РФ.

Патрушев подчеркнул, что Россия заинтересована "в мирном, едином, развивающемся Афганистане, с территории которого не станут исходить угрозы региону". "Мы готовы налаживать диалог с теми силами, которые будут опираться на волю афганского народа, следовать его чаяниям и работать над превращением Афганистана в нормально функционирующее, крепкое, благополучное государство", - резюмировал секретарь Совбеза РФ.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа в течение нескольких часов установили полный контроль над Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.