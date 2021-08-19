Патрушев: США накачивают Украину ненужным им вооружением и поддерживают рост экстремизма

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. США накачивают Украину ненужным американцам вооружением и поддерживают рост экстремизма, наркотрафика и межнациональной розни. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев в интервью газете "Известия".

"При этом не могу не коснуться Украины, где к власти Вашингтон привел и продолжает приводить лояльных ему лиц. Эту страну США накачивают ненужным самим американцам вооружением, закрывают глаза, а на самом деле поддерживают расцветающий неонацизм, рост экстремизма, преступности, наркотрафика, межнациональной и межрелигиозной розни", - сказал Патрушев.

По его мнению, Украина идет к распаду, а США в определенный момент и не вспомнят о своих сторонниках там, как и в Кабуле. "Спасло ли свергнутый проамериканский режим в Кабуле то, что Афганистан имел статус основного союзника США вне НАТО? Похожая ситуация ожидает и сторонников американского выбора на Украине, где к власти способны прийти неонацисты, страна идет к распаду, а Белый дом в определенный момент и не вспомнит о своих киевских сторонниках", - добавил секретарь Совбеза РФ.

Патрушев отметил, что Киев "угоднически прислуживает интересам заокеанских покровителей", стремясь войти в НАТО.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа в течение нескольких часов установили полный контроль над Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.