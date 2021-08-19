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Смена власти в Афганистане
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В МИД РФ не видят необходимости в "нагнетании с целью демонстрации силы" на уровне ОДКБ

По словам замглавы ведомства Александра Панкина, ситуация в Афганистане всегда на повестке ОДКБ

НУР-СУЛТАН, 19 августа. /ТАСС/. МИД России не видит необходимости в "нагнетании с целью демонстрации силы" на уровне Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с ситуацией в Афганистане. Об этом заявил в четверг замглавы ведомства Александр Панкин.

По его словам, ситуация в Афганистане всегда на повестке ОДКБ. "Если вы имеете в виду более радикальные меры, то [будем реагировать] по мере возникновения, не дай Бог, предпосылок для этого, - отметил он в беседе с журналистами, отвечая на вопрос ТАСС. - Пока что нагнетания с целью демонстрации силы не предусмотрено".

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