Прилепин призвал левопатриотические силы объединиться к 30-летию ГКЧП

Чем был ГКЧП и можно ли было спасти Союз. Что говорят свидетели событий 1991 года

"19 августа 1991 года и выступление ГКЧП стали переломным моментом, когда советский народ не вышел защищать свою страну, потому что был разобщен, обманут и дезориентирован. [Президент СССР Михаил] Горбачев, а следом и [президент РСФСР Борис] Ельцин принесли Советский Союз в жертву своим амбициям и низменным страстям. Итоги этого еще не подведены, а жертв перестройки можно сегодня наблюдать в окопах в Донбассе, в Карабахе, в напряженности в Приднестровье, на границе Южной Осетии и Абхазии с Грузией", - говорится в обращении, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

По мнению Прилепина, разрушение СССР оказалось столь быстрым потому, что патриотические силы в начале 90-х "были разобщены и не выступили единым фронтом против предателей-перестройщиков". "Мы (представители левых общественно-политических сил современной России) убеждены, что только мощная левая коалиция сегодня способна остановить сползание страны в оголтелый капитализм и вновь начать строительство солидарного общества", - уверен он.

В связи с этим Прилепин призвал преодолеть последствия политики Горбачева и Ельцина. "Для этого нужна единая платформа политических сил, которые хотят справедливого социального устройства страны и видят ее будущее социалистическим. Для этого мы должны объединяться, сделать то, что не смог сделать ГКЧП, что не смогли совершить миллионы искренних патриотов Советского Союза", - считает политик.

Прилепин убежден, что позиции левых патриотических сил расходятся незначительно, но они едины в том, что "будущее России - социализм, общество социальных гарантий". "Инструмент быстрого достижения этой цели - создание левой политической коалиции и получение большинства в органах власти. Мы призываем всех, для кого слова о Родине, свободе и справедливости не пустой звук, присоединяться к нам! Предлагаем подписать политическую декларацию левопатриотических сил 23 августа в 13:00 [мск] в историческом месте - в зале гостиницы "Метрополь", - указал политик.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Прилепина, его обращение было направлено всем левопатриотическим организациям, включая партии КПРФ, "Коммунисты России" и "Российский общенародный союз".