В ЦИК не исключают возвращения к применению цифровых участков на выборах в будущем

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Центризбирком России не сможет использовать цифровые избирательные участки на предстоящих выборах в сентябре, так как это не предусмотрено действующим законодательством, но в перспективе комиссия может вернуться к их применению. Об этом ТАСС в четверг сообщил член Центризбиркома России Антон Лопатин.

"В рамках законодательства мы использовали цифровые избирательные участки на выборах в 2019 и 2020 годах в рамках эксперимента. На сегодняшний момент законодателем не предусмотрено их использование. Возможно, в перспективе ЦИК вернется к цифровым избирательным участкам с учетом того, что это позволяет обеспечить голосование по месту нахождения на всех уровнях выборов", - сказал Лопатин.

Он добавил, что на предстоящих выборах в сентябре цифровые избирательные участки точно не будут использоваться.

На выборах в 2019 и 2020 году, согласно законодательству, ЦИК мог проводить эксперимент по голосованию на цифровых избирательных участках. Закон позволял гражданам РФ, находящимся в день голосования за пределами своего избирательного округа, а также оказавшимся вне своего места жительства, но в своем регионе, проголосовать на выборах в единый день голосования на цифровых участках, оснащенных специальными техническими средствами. В 2019 году такой эксперимент мог проводиться только в Москве, а в 2020 году - по всей России. На этих выборах использовалось по 30 цифровых участков, которые располагались в Москве.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.