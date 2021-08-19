Джабаров: Афганистан сам должен определиться с формой правления и режимом в стране

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Решение об установлении режима и формы правления должны принимать граждане Афганистана самостоятельно, без иностранного вмешательства. Об этом заявил ТАСС в четверг первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя заявление агентству Reuters высокопоставленного представителя движения "Талибан" (запрещено в России) Вахидуллы Хашими о том, что Афганистан не будет демократическим государством после прихода к власти в стране талибов.

"Ту форму правления и существования власти, которую они изберут, я думаю, они сами должны решить для себя. Самое главное, чтобы никто не вмешивался. Если их устраивает такая структура, как Исламский эмират, наверное, нам надо готовиться к отношениям с этим эмиратом. Сейчас слишком рано говорить, захват власти произошел молниеносно, сами талибы еще не готовы отвечать, что они хотят, нужно время", - пояснил Джабаров.

При этом сенатор убежден, что только выборы позволят установить в Афганистане законную власть. "Граждане должны решать, потому что если в Афганистане не будет выборов, то это уже будет не законная власть, а диктатура. Рано или поздно там будут выборы", - сказал Джабаров.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение "Талибан" развернуло наступление на правительственные силы и к 15 августа вошло без боя в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани, сняв с себя полномочия, покинул страну. Западные государства эвакуируют своих граждан, в том числе дипломатов.