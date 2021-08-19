В КПРФ прокомментировали заявление кировского отделения об иностранных активах Бутиной

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Кировское отделение КПРФ самостоятельно подготовило запрос в Центризбирком России о якобы имеющихся у члена Общественной палаты РФ, кандидата в Госдуму от "Единой России" Марии Бутиной иностранных активах. Позиция руководства компартии - "не ходить ни в какие суды" и не пытаться снимать конкурирующих кандидатов с выборов, сообщил ТАСС в четверг первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Ранее на сайте кировского отделения КПРФ появилось сообщение о направлении в ЦИК запроса "касаемо заграничных счетов Бутиной". Лидер партии Геннадий Зюганов в среду, отвечая на вопрос о данном обращении, поручил Афонину разобраться, отметив, что руководство компартии выступает "за то, чтобы рекламировать свою программу, а не судиться". Сама Бутина опровергла заявление кировских коммунистов о якобы имеющихся у нее иностранных активах.

"Кировское отделение направило запрос, [там] не стоит вопрос об обращении в суд и о снятии кандидата. Просто наши товарищи, которые вошли в региональный список и являются оппонентами "Единой России", когда появилась эта информация, направили [обращение] с просьбой проверить. Это было решение кировских наших коммунистов, позиция [руководства компартии] действительно та, которую Геннадий Андреевич высказал, - мы судиться ни с кем не собираемся", - сказал Афонин.

Он пояснил, что запрос был направлен в рамках полномочий региональных организаций партии, но, если для этого "были какие-то информация и основания, Элла Александровна [Памфилова] должна проинформировать и прокомментировать".

"Общая позиция - мы ни в какие суды ходить не собираемся и считаем, что попытки снимать кандидатов, так, как это делают с тем же [директором "Совхоза имени В. И. Ленина" Павлом] Грудининым, вместо дебатов, дискуссии и борьбы - это неправильно", - добавил первый зампред ЦК партии.

Бутина стала победителем предварительного голосования "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму по единому федеральному списку от Кировской области. Она является членом экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.