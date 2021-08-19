РФ поддержала решение о необходимости вывода всех иностранных военных с территории Ливии

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Россия поддерживает последние решения совместного военного комитета в формате "пять плюс пять" о выводе всех иностранных военных из Ливии. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Наджлой Мангуш.

"Мы подтвердили поддержку со стороны РФ тех решений, которые принимаются в рамках совместного военного комитета "пять плюс пять", включая решения, принятые на его заседании пять дней назад, в том числе и по вопросу о необходимости вывода всех без исключения иностранных военных с территории Ливии", - сказал он.

Лавров добавил, что делегация Ливии также проинформировала Россию о развитии работы по осуществлению договоренностей в политической сфере. "Как вы помните, эти договоренности включают подготовку к проведению всеобщих выборов в конце декабря нынешнего года, - продолжил министр. - Мы согласны с мнением наших ливийских коллег о необходимости ускорить разработку законодательной базы электорального процесса, чтобы она была как можно скорее утверждена в парламенте".

"Договорились, что мы будем продолжать наращивать наши контакты между внешнеполитическими ведомствами, обмениваться оценками относительно тех кризисов и конфликтов, которые сохраняются на Ближнем Востоке и севере Африки", - отметил глава МИД РФ.

23 октября прошлого года в Женеве участники комитета в формате "пять плюс пять", который включал по пять военных от формирований Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и от Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, подписали соглашение о постоянном прекращении огня. В итоге в начале февраля после шедших при посредничестве ООН переговоров были избраны премьер-министр единого правительства и три члена Президентского совета Ливии. Оба органа власти были приведены к присяге 15 марта и приступили к исполнению своих обязанностей в Триполи. Их главной задачей является объединение разрозненных властных структур по всей стране, а также подготовка и проведение президентских и парламентских выборов в Ливии 24 декабря 2021 года.