Лавров: Россия выступает за диалог в Афганистане на фоне сопротивления в Панджшере

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Россия выступает за общенациональный диалог всех противостоящих друг другу групп в Афганистане на фоне сообщений о сопротивлении движению "Талибан" (запрещено в РФ) в Панджшере. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

Глава МИД РФ обратил внимание, что талибы пока не контролируют всю территорию Афганистана.

"Поступают сообщения о ситуации в Панджшерском ущелье, где сконцентрировались силы сопротивления вице-президента Афганистана господина [Амруллы] Салеха и Ахмада Масуда. Но от этого становится только еще более последовательной наша позиция: и в ситуации, когда весь Афганистан был охвачен гражданской войной, мы выступали за необходимость срочного перехода к общенациональному диалогу с участием всех противостоящих друг другу афганских сил, всех этноконфессиональных групп Афганистана, точно так же и сейчас, когда талибы взяли, по сути, власть в Кабуле, в большинстве других городов, в большинстве провинций Афганистана, мы выступаем за то же самое, за общенациональный диалог, который позволит сформировать представительное, репрезентативное правительство, и уже оно при поддержке граждан Афганистана будет заниматься выработкой договоренностей об окончательном обустройстве этой многострадальной страны", - сказал он.

По словам министра, Россия считает московский формат консультаций по урегулированию в Афганистане наиболее эффективной площадкой по сопровождению межафганских переговоров и готова возобновить его работу.

"Я убежден, что московский формат имеет наибольшую перспективу, поскольку ситуация приобрела уже региональное измерение, на нее реагируют и соседние страны, и страны, которые расположены дальше от Афганистана, - сказал он. - Мы пока никаких официальных предложений не делаем, но эффективность этой группы сопровождения афганских переговоров признавалась всегда всеми, и мы будем готовы в случае, если это будет сочтено целесообразным, возобновить работу этого формата".