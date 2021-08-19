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Мишустин и премьер Белоруссии проводят переговоры в Чолпон-Ате

Их беседа проходит в закрытом для прессы режиме

ЧОЛПОН-АТА, 19 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит встречу со своим белорусским коллегой Романом Головченко. Беседа началась сразу по завершении заседания межправсовета ЕАЭС в узком формате.

Сначала премьеры двух стран сделали несколько совместных фотографий. После этого их беседа продолжилась в закрытом для прессы режиме.

Как уточнила на своей странице в Facebook пресс-секретарь белорусского премьера Александра Исаева, "главы правительств Беларуси и России обсуждают актуальные вопросы двухстороннего сотрудничества".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичБелоруссияРоссияГоловченко, Роман Александрович
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