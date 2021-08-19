Захарова анонсировала рабочие поездки Лаврова в Италию, Австрию и Венгрию

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит 26-27 августа Италию с рабочим визитом, где проведет переговоры с главой МИД этой страны. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С 26 по 27 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Итальянскую Республику с рабочим визитом. Запланированы переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии, а также беседа с председателем Совета министров Итальянской Республики", - сказала она.

"Предполагается провести обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, включая взаимодействие в "двадцатке" и других международных форматах, отношения с ЕС и НАТО, ситуацию на Украине, в Афганистане, урегулирование в Ливии, Сирии, положение дел в Средиземноморском регионе. Предстоит также обсудить состояние и перспективы двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах", - добавила Захарова.

Глава российского дипведомства посетит Австрию 25-26 августа, рабочая поездка министра предусматривает встречу с канцлером республики Себастьяном Курцем, сообщила Захарова.

"С 25 по 26 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Вену с рабочим визитом, в рамках которого запланирована беседа с федеральным канцером Австрийской Республики", - указала дипломат.

Лавров также посетит Венгрию с рабочим визитом 24 августа по приглашению венгерского коллеги Петера Сийярто, заявила Захарова.

"24 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Будапешт по приглашению министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии", - указала дипломат.