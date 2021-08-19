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Смена власти в Афганистане

Захарова: приход талибов к власти в Кабуле - это реальность, которую необходимо учитывать

Приход талибов к власти в Кабуле - это реальность, которую мировому сообществу необходимо учитывать, заявила Захарова.

Гани несет ответственность за сложившуюся ситуацию в Афганистане - Захарова.

РФ подтверждает свою последовательную линию на создание внешнеполитических условий для организации диалога сторон в Афганистане - Захарова.

Талибы заверили, что нет никаких препятствия для прилета в Кабул и вылета из города российских самолетов - Захарова.

РФ готова обеспечить перелет любого количества желающих афганских граждан в страны, которые будут готовы их принять - Захарова.

У РФ нет информации о пострадавших российских гражданах в аэропорту Кабула - Захарова.

Талибы дали гарантии безопасности по вопросу организации чартерных рейсов для желающих покинуть Афганистан россиян - Захарова.

На консульском учете посольства РФ в Афганистане состоят порядка 100 российских граждан - Захарова.

В консульской работе посольства РФ в Афганистане есть определенные трудности, связанные с развалом прежней государственной системы - Захарова.

Нет оснований считать, что экономические отношения РФ и Афганистана с приходом талибов к власти не получат в дальнейшем импульса к развитию - Захарова.

Новость дополняется.

 

Теги
АфганистанСмена власти в Афганистане
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