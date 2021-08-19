Слуцкий: на Западе хотят отвести внимание от провала в Афганистане разговорами о России

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Любые высказывания о якобы намерении России взять под контроль ситуацию в Афганистане являются попыткой отвести внимание от провала западной политики в данном направлении. Такое мнение в четверг в своем Telegram-канале выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Боррель на внеплановом заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и по вопросам развития заявил, что "ЕС не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане и стать спонсорами Кабула".

"Чего точно не должен делать ЕС - так это продолжать потворствовать авантюризму и эгоизму США, которые и стали причиной сегодняшней сложнейшей ситуации в Афганистане", - убежден Слуцкий. Он заметил, что за последние два десятилетия коллективному Западу не удалось ни ослабить "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ), ни укрепить афганские вооруженные силы, ни добиться устойчивого политического урегулирования, а "Вашингтон все это время проводил очередной геополитический эксперимент, причем играя в очень опасные игры с террористами".

"Любые заявления о необходимости противодействия России и Китаю, которые якобы уже делят Афганистан, - не более чем попытка отвести внимание от жесточайшего провала западной политики на афганском направлении", - подчеркнул глава комитета, заметив, что "Россия, безусловно, присутствовала и будет присутствовать в этом регионе в силу политических и географических факторов".

Слуцкий также полагает, что мировое сообщество сейчас должны заботить "общая безопасность, стабилизация в Афганистане и предотвращение новой гуманитарной катастрофы".