ЦИК сформировал территориальный избирком для онлайн-голосования на выборах в сентябре

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в четверг принял постановление о формировании территориальной избирательной комиссии для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на предстоящих выборах в сентябре.

"Сформировать территориальную избирательную комиссию ДЭГ в количестве 12 членов комиссии с правом решающего голоса", - говорится в документе.

Отмечается, что председателем комиссии станет замруководителя Общественного штаба, руководитель Московского электронного штаба Илья Массух.

ДЭГ будет применяться на выборах разных уровней в семи регионах России: в Москве, Севастополе, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ярославской и Ростовской областях.

Прием заявлений о желании проголосовать с помощью ДЭГ длится до 13 сентября. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале госуслуг, а также номер мобильного телефона российского оператора связи. Москвичи также могут подать заявление через портал mos.ru. Проголосовать онлайн можно будет с 08:00 до 20:00 мск в течение трех дней (с 17 по 19 сентября) на порталах vybory.gov.ru и mos.ru.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.