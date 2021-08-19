МИД РФ 12 августа известил посольство США о прибытии Тревора Рида в колонию в Мордовии

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Публикации американского диппредставительства в Москве об отсутствии информации от российской стороны о местонахождении осужденного студента из США Тревора Рида не соответствуют действительности, 12 августа посольству была направлена нота МИД РФ о прибытии Рида в колонию в Мордовии. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Посольство [США] откровенно вводит в заблуждение аудиторию социальных сетей, утверждая в своих официальных аккаунтах, что правительство России не сообщает о местонахождении американца вопреки своим обязательствам. Это, мягко говоря, неправда. <...> 12 августа посольство США было официально проинформировано нотой Министерства иностранных дел России о том, что гражданин США Тревор Рид за отклонением апелляции и подтверждением приговора прибыл для отбывания наказания в исправительную колонию Мордовии", - сказала она.