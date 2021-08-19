Захарова назвала вбросом британскую статью о российских подлодках у берегов Ирландии

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Статья британского издания The Times о российских подводных лодках, которые якобы пытаются получить доступ к подводной интернет-инфраструктуре у берегов Ирландии, является информационным вбросом. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Не могли не обратить внимания на опубликованную в британском издании The Times статью о российских подлодках у берегов Ирландии, которые якобы пытаются получить доступ к подводной интернет-инфраструктуре в разведывательных целях", - сказала Захарова.

"Мы рассматриваем данную публикацию как очередной нечистоплотный вброс в рамках продолжающейся в Британии антироссийской информационно-пропагандистской кампании", - добавила она.

По ее словам, необоснованные обвинения, содержащиеся в статье, призваны создать у западного читателя ощущение "некой нарастающей российской угрозы".