"Единая Россия" представила в ЦИК РФ документы об отсутствии у Бутиной иностранных активов

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил, что "Единая Россия" представила в комиссию дополнительные документы о том, что к началу избирательной кампании у члена Общественной палаты РФ, кандидата в Госдуму от "Единой России" Марии Бутиной не было иностранных активов.

"Было много обращений по поводу публикации о Марии Валерьевне Бутиной. Должен сказать, что в отношении всех кандидатов ЦИК проводит абсолютно одинаковую процедуру проверки. И на момент регистрации у Марии Валерьевны не было ограничений, связанных с наличием зарубежных активов", - сказал Булаев на заседании ЦИК в четверг.

Он отметил, что "партия самостоятельно представила в ЦИК дополнительные документы по этому кандидату". "В этом пакете документов представлен документ, разъясняющий, что конкретное общество с ограниченной ответственностью сообщает, что по состоянию на 18 июня 2021 года все приобретенные иностранные финансовые инструменты на имя Бутиной Марии Валерьевны по договору отчуждены", - отметил зампред ЦИК.

"Я прошу коллег, которые интересуются, успокоиться. Дай бог, чтобы каждый кандидат так корректно следил за тем, что происходит с его иностранными инструментами на момент вхождения в избирательную кампанию", - уточнил он.

Ранее на сайте кировского отделения КПРФ появилось сообщение о направлении в ЦИК запроса "касаемо заграничных счетов Бутиной". Лидер партии Геннадий Зюганов в среду, отвечая на вопрос о данном обращении, поручил зампреду ЦК КПРФ Юрию Афонину разобраться, отметив, что руководство компартии выступает "за то, чтобы рекламировать свою программу, а не судиться". Сама Бутина опровергла заявление кировских коммунистов о якобы имеющихся у нее иностранных активах.

Бутина стала победителем предварительного голосования "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму по единому федеральному списку от Кировской области. Она является членом экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.