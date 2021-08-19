Захарова: Россия призвала Канаду не на словах, а на деле бороться с ксенофобией

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Москва призывает Оттаву, на словах приверженную правам человека и демократии, пресечь проявления антисемитизма и ксенофобии в стране на практике. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, несмотря на протесты общественности, еврейских организаций и российских соотечественников в Канаде, Оттава отказывается в настоящий момент "предпринимать какие-либо действия по устранению такого позорного явления как мемориал нацистским преступникам из числа украинских коллаборационистов, которые служили в 14-й дивизии СС "Галичина". "Речь идет о памятниках в различных городах", - отметила Захарова.

"Мы призываем канадские власти, заявляющие о приверженности правам человека и демократии, осуждающие лишь на словах проявление ксенофобии и антисемитизма, предпринять реальные и действенные шаги в направлении исторической правды", - продолжила официальный представитель МИД.

При этом Захарова указала, что большинство канадцев не разделяет пиетет перед бандеровскими главарями, которых власти Канады "пригрели в стране после Второй мировой войны". "Но среди политических деятелей, включая некоторых членов правительства, многие открыто поддерживают такой русофобски окрашенный ультранационализм, который исповедуется нынешним режимом в Киеве", - подчеркнула она. - Так называемая нулевая терпимость к нацизму и тем, кто сегодня пытается его оправдать, - это требование времени и долг памяти советским и канадским ветеранам, которые сражались с гитлеровской военной машиной".