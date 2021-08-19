МИД России рассчитывает на очный формат проведения сессии Генассамблеи ООН

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. МИД России рассчитывает на очный формат проведения ключевых мероприятий 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе недели высокого уровня. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"14 сентября открывается 76-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Мы рассчитываем, что ключевые мероприятия в ее рамках, в том числе запланированной на 21-27 сентября недели высокого уровня, пройдут в очном формате. Несмотря на все достижения технического прогресса, конечно, альтернативы личному доверительному общению в сфере дипломатии просто не существует", - сказала она.

Захарова добавила, что МИД РФ следит за эпидемической ситуацией в Нью-Йорке, которая способна внести коррективы в формат проведения недели высокого уровня. "Напрямую от дальнейшего развития динамики ситуации с коронавирусом зависит возможность участия во внешнеполитической дискуссии 76-й сессии Генассамблеи российской делегации, министра иностранных дел нашей страны Сергея Лаврова", - отметила дипломат.

Она подчеркнула, что сессия состоится в условиях дальнейшего накопления в мире конфликтного потенциала и нарастания глобальных угроз, Россия приложит все необходимые усилия по формированию многополярного мироустройства.

"Особое внимание предполагается уделить противодействию настойчивым попыткам ряда стран подорвать и каким-то образом переформатировать общепризнанные международно-правовые нормы и навязать альтернативные неконсенсусные подходы к решению вопросов в обход Организации Объединенных Наций в рамках сомнительной концепции так называемого миропорядка, основанного на правилах", - указала она.

Захарова рассказала в ходе брифинга, что Россия развернет на сессии масштабную работу по продвижению основных приоритетов страны, в том числе в сфере укрепления архитектуры контроля над вооружениями, предотвращения милитаризации космоса, формирования универсальных правил поведения в информационном пространстве, противодействия героизации нацизма, переписывания истории и расширения деполитизированного сотрудничеств в области борьбы с терроризмом и оргпреступностью.

Ранее председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкыр предложил ограничить присутствие в зале Генеральной Ассамблеи главой делегации и тремя его сопровождающими, чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса. В штаб-квартире ООН смогут находиться глава делегации и не более пяти сопровождающих.