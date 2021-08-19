Захарова заявила, что россияне не пострадали в результате землетрясения в Гаити

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. МИД РФ не располагает информацией, что граждане России могли погибнуть или пострадать в результате землетрясения в Гаити, произошедшего 14 августа. Об этом сообщила в четверг официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.

"Российских граждан среди погибших и раненых нет. У нас такой подтвержденной информации не имеется", - сказала она.

Дипломат подчеркнула, что Россия внимательно следит за ситуацией в этой стране.

Утром 14 августа в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км. Серьезно пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения. По последним данным, число жертв землетрясения достигло 2 189, пострадали более 12 тыс. человек.