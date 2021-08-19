Эксперт: на выборах 2021 года заметно снизилось число отказов регистрации кандидатов

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Число отказов при регистрации кандидатов на выборах 2021 года значительно снизилось по сравнению с 2016 годом, причем это касается как выборов в Госдуму, так и в региональные заксобрания. Такие данные в четверг привел директор Фонда исследования проблем демократии, председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате Максим Григорьев.

"Мы видим, что на выборах в 2021 году значительно снизилось количество отказов в регистрации. Это имеет место как на выборах в Государственную думу, так и на выборах в законодательные органы власти регионов", - сказал Григорьев в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований. Он уточнил, что речь идет как о регистрации кандидатов в Госдуму по одномандатным округам, так и по партийным спискам.

Эксперт привел данные, согласно которым чаще всего отказы в регистрации по партийным спискам получали представители партии "Гражданская платформа", "Родина", "Зеленые" и ЛДПР. В меньшей степени это коснулось КПРФ и "Справедливой России - За правду".

Григорьев уточнил, что на выборах в 2016 году было 245 отказов в регистрации кандидатов в Госдуму по одномандатным округам, а в 2021 году - уже 180. При этом количество кандидатов-одномандатников возросло с 2030 до 2062. Кроме того, по словам Григорьева, наблюдается рост количества зарегистрированных кандидатов по партийным спискам в среднем расчете на каждую партию, а также зарегистрированных партийных списков на выборах региональных парламентов.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.