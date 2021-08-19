Захарова: РФ предпринимает шаги против притеснения соотечественников в Центральной Азии

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Россия фиксирует случаи дискриминации русскоязычного населения в ряде стран Центральной Азии и предпринимает практические шаги по недопущению подобных случаев. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нам известно о недавних материалах в интернете, инцидентах в Казахстане, Киргизии. Они вызвали широкий резонанс в российском обществе. К сожалению, не первый раз мы это видим. МИД, наши посольства и в Нур-Султане, и в Бишкеке своевременно отрегулировали на указанные эксцессы. Я подразумеваю не только публичную реакцию, но и практические шаги", - сказала она.

Захарова напомнила, что в состоявшихся на этой неделе телефонных разговорах главы МИД РФ Сергея Лаврова со своими коллегами из Казахстана и Киргизии российской стороной была поднята тема проявлений бытового национализма в отношении русскоязычного населения в этих странах.