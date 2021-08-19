{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Захарова: РФ предпринимает шаги против притеснения соотечественников в Центральной Азии

МИД РФ известно о недавних инцидентах в Казахстане, Киргизии, отметила официальный представитель ведомства

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Россия фиксирует случаи дискриминации русскоязычного населения в ряде стран Центральной Азии и предпринимает практические шаги по недопущению подобных случаев. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нам известно о недавних материалах в интернете, инцидентах в Казахстане, Киргизии. Они вызвали широкий резонанс в российском обществе. К сожалению, не первый раз мы это видим. МИД, наши посольства и в Нур-Султане, и в Бишкеке своевременно отрегулировали на указанные эксцессы. Я подразумеваю не только публичную реакцию, но и практические шаги", - сказала она.

Захарова напомнила, что в состоявшихся на этой неделе телефонных разговорах главы МИД РФ Сергея Лаврова со своими коллегами из Казахстана и Киргизии российской стороной была поднята тема проявлений бытового национализма в отношении русскоязычного населения в этих странах.

Теги
РоссияЗахарова, Мария Владимировна
Захарова: РФ обеспокоена планами увеличения американского военного присутствия в Польше
Дипломат также обратила внимание на рост военной активности вблизи южных российских границ
Читать полностью