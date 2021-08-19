Захарова: РФ обеспокоена планами увеличения американского военного присутствия в Польше

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Москва обеспокоена перспективами увеличения американского военного присутствия в Польше, где создается инфраструктура, позволяющая в сжатые сроки нарастить численность военных США до 20 тыс. человек. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы обеспокоены перспективами роста американского военного присутствия в Польше. Там планируется существенное увеличение общей численности военнослужащих США в дополнение к уже дислоцированным 4,5 тыс. человек. Создаваемая инфраструктура позволит в сжатые сроки нарастить группировку американских войск в этой стране до 20 тыс. человек", - сказала она.

Помимо наращивания военного присутствия США и НАТО на западных рубежах РФ, Захарова также обратила внимание на рост военной активности вблизи южных российских границ. "Киев регулярно проводит учения с агрессивными сценариями и привлечением сил государств НАТО, активно модернизирует объекты военной инфраструктуры, а заявления вице-премьера Украины [Алексея] Резникова от 10 августа, которое гласит, что на территории страны могут быть размещены американские системы ПВО, стало очередным свидетельством нежелания Киева выполнять Минский комплекс мер, пункт 10 которого обязывает украинские власти, как сторону конфликта, вывести все иностранные вооруженные формирования, наемников и военную технику из страны, - добавила дипломат. - Как видим, киевский политический бомонд и его западные кураторы предпочитают идти по пути милитаризации Украины, тем самым отдаляя перспективу мирного урегулирования внутриукраинского конфликта".

Захарова также отметила, что несмотря на пандемию, НАТО продолжает проводить военные учения на восточном фланге России. "Даже на фоне пандемии альянс проводит учения на восточном фланге, в том числе по сценарию противодействия, как они говорят, сопоставимому противнику, под которым, естественно, подразумевается Россия. Мы считаем такие маневры провокационными, а в нынешних условиях, как минимум недальновидными", - подчеркнула она.

При этом, по словам Захаровой, руководство НАТО продолжает развивать тезис о необходимости силового сдерживания Москвы. "Как мы теперь видим, реальные угрозы НАТО не фиксирует и начинает заниматься ими после мирового коллапса. Знаете, почему? Ответ прост: потому что они много лет были сфокусированы сами и вкладывали огромные ресурсы в то, чтобы их аудитория и граждане их стран фокусировались на единственной якобы угрозе от России", - резюмировала она.