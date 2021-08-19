Захарова: Россия призывает НАТО вернуться к соблюдению военной сдержанности

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Россия призывает страны НАТО вернуться к соблюдению принципа военной сдержанности. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы призываем страны альянса вернуться к соблюдению принципа военной сдержанности. Наши конкретные конструктивные предложения по деэскалации напряженности в Европе ранее переданы руководству НАТО и остаются в силе", - сказала она.

Как отметила дипломат, РФ планирует и дальше внимательно следить за военной обстановкой в Европе и в случае необходимости принять меры по защите своих национальных интересов. "Мы намерены внимательно отслеживать ситуацию и в случае дальнейших действий США и НАТО по подрыву основ безопасности на континенте будем вынуждены предпринять необходимые меры для обеспечения своих законных национальных интересов, о чем неоднократно говорило руководство страны", - резюмировала Захарова.