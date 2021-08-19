Захарова заявила, что Россия не высказывала одобрения действиям талибов

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Российские официальные лица не делали одобрительных заявлений по поводу действий представителей движения "Талибан" (запрещено в РФ), а сообщали факты о ситуации в Афганистане после смены там власти. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отреагировала на реплику журналиста, по словам которого, со стороны РФ исходит положительная риторика в адрес талибов. "Российские официальные лица никогда не высказывались в том духе, о котором вы говорили, - ответила Захарова. - Никогда не делали никаких одобрительных заявлений по поводу смены власти в Афганистане. Мы фиксируем реальность, было бы странно, если бы мы ее не замечали".

Дипломат подчеркнула, что оценки российской стороны "касались лишь объективной ситуации, которая сложилась в Кабуле установления движением талибов фактического контроля над столицей". "Мы также сообщили о передаваемых нам позитивных сигналах от руководства талибов относительно их планов будущего страны. Мы фиксируем их заявления, которые делаются в этом русле", - заключила официальный представитель МИД РФ.

Талибы 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.