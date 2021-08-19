Захарова: Москва оказала гуманитарную помощь Кабулу в 2020 году на сумму в $3 млн

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Российская сторона оказала гуманитарную помощь Афганистану в 2020 году на общую сумму в $3 млн. Об этом сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью "Тульской службе новостей" в Instagram .

Дипломат отметила, что Россия регулярно оказывала поддержку исламской республике, в частности по линии Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.

"С 2020 года общий объем [гуманитарной] помощи [Афганистану] составил $3 млн, - сказала она. - И в условиях уже пандемии Россия поставляла в Афганистан в том числе и медицинское оборудование".

По словам Захаровой, с июня по ноябрь 2020 года в рамках оказания помощи по борьбе с пандемией коронавируса Россия выделила в помощь Афганистану более 1 тонны гуманитарного груза. "Это 150 наборов однокомпонентных тест-систем на 15 тыс. исследований, реагенты для лабораторной диагностики, бесконтактные инфракрасные термометры, маски, комбинезоны, антисептики и так далее", - отметила представитель дипведомства.

Для дальнейшей системной работы на этом направлении дипломат указала на необходимость "дождаться, когда заработают институты государственного управления" в республике. "Руководство Афганистана покинуло территорию этой страны, и государственный аппарат не работает в принципе, - продолжила дипломат. - Поэтому все остальное, кроме вопросов безопасности и первичных контактов, которые ведутся и о чем говорит наш посол, все остальное, конечно, будет зависеть в первую очередь от выстраивания или воссоздания институтов государственного аппарата, возобновления их работы".