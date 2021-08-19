Путин обсудил с премьер-министром Италии ситуацию в Афганистане

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Совета министров Италии Марио Драги, они обсудили ситуацию в Афганистане. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Кремля.

"Основное внимание уделено положению дел в Афганистане. С обеих сторон акцентирована важность недопущения гуманитарной катастрофы, обеспечения безопасности жителей страны. Отмечена необходимость в дальнейшей борьбе с распространением террористической идеологии и наркоугрозой, исходящей с территории Афганистана", - говорится в сообщении.

Путин и Драги в ходе беседы "высказались в пользу консолидации международных усилий, в том числе в рамках Группы двадцати, в которой Италия в настоящее время председательствует, в целях содействия установлению в Афганистане мира и стабильности", добавили в пресс-службе Кремля.

Кроме того, в разговоре была подчеркнута обоюдная заинтересованность в развитии взаимовыгодных росийско-итальянских связей в различных областях. Разговор состоялся по инициативе итальянской стороны, Путин и Драги условились о продолжении контактов.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани, сняв с себя полномочия, покинул страну. Западные государства эвакуируют своих граждан, в том числе дипломатов.