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Захарова заявила, что курс Казахстана и Киргизии далек от националистических проявлений

Сомнений в принципиальном подходе стран к вопросам национализма и его форм, отметила официальный представитель МИД

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Нет никаких проявлений в политике Казахстана и Киргизии, подвергающих сомнению принципиальный подход этих стран к национализму и всем формам его проявления. Об этом сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"И в официальной политике Киргизии, и в официальной политике Казахстана нет ничего, что бы подвергло сомнению их принципиальный подход к вопросам национализма и форм его проявления", - указала дипломат, комментируя недавние инциденты с притеснением русскоязычных граждан в этих республиках.

Теги
КазахстанКиргизияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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