Небензя: РФ будет взаимодействовать в Афганистане с теми, кто не связан с террористами

ООН, 19 августа. /ТАСС/. Россия будет взаимодействовать в Афганистане только с теми силами, которые не связаны с террористами. Об этом заявил в четверг на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

"Хотели бы подчеркнуть, что Российская Федерация будет взаимодействовать только с теми политическими силами Афганистана, которые не связаны с террористами, прежде всего с ИГИЛ (устаревшее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"), "Аль-Каидой" (запрещенная в РФ террористическая группировка) и аффилированными с ними структурами. Рассчитываем, что все афганские стороны воздержатся от насилия и будут содействовать урегулированию ситуации", - сказал он.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) во время пребывания у власти в Афганистане в 1996-2001 годах предоставило на территории страны укрытие террористам "Аль-Каиды". Связь талибов с "Аль-Каидой" стала причиной начала военной операции США в Афганистане.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.