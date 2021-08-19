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Смена власти в Афганистане

Постпред РФ при ООН заявил, что все усилия западной коалиции в Афганистане сошли на нет

После ухода западных контингентов афганские граждане остались наедине с ворохом проблем, отметил Василий Небензя

ООН, 19 августа. /ТАСС/. Все усилия, предпринятые западной коалицией в Афганистане за 20 лет, уже сошли на нет. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

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"Ушли иностранные помощники, и все 20-летние усилия в одно мгновение обнулились, все ушло в пустоту", - сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

Глава российской дипмиссии также констатировал, что "после ухода западных контингентов афганские граждане остались наедине с еще большим ворохом проблем".

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории, вместе с войсками Соединенных Штатов другие западные государства также вывели свои контингенты. Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

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