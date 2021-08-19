Захарова указала на появление консенсуса в медиа США из-за событий в Афганистане

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, как после стремительного развития ситуации в Афганистане, связанного с выводом оттуда западных войск и прихода к власти движения "Талибан" (запрещено в РФ), в медийном пространстве США появился консенсус и прекратился поиск внешних врагов.

"Пока по этой ситуации меня удивляют две вещи. Первое: медийный консенсус с точки зрения оценки ситуации. Вы видите основные слова, что это провал, что это предательство союзников, что это потеря лидерства. Второе, что нету поиска внешнего врага", - сказала она в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По словам Захаровой, западная аудитория до последней недели жила в ощущении, что "главная их экзистенциальная, судьбоносная угроза исходит из России и Китая. "Судя по реакции, которая была даже сильнее, чем шок, они были абсолютно уверены, что, первое: все, что связано с Афганистаном, все под контролем. Второе: они свято верили в ту статистику и по количеству средств, которые туда перевозились, и по количеству военнослужащих, которые там были представлены, и по тем мерам, которые предпринимались. Они свято верили тому, что им говорят их правительство и Североатлантический альянс. И они были абсолютно убеждены, что уж на этом направлении они проявят себя как в кино", - добавила она.

Однако, продолжила дипломат, все получилось по-другому и произошедший за последние две недели "коллапс информационно взорвал бомбу в западном медийном мейнстриме". "Но что самое удивительное - он же, несмотря на этот информационный взрыв, еще и объединил медиаресурсы, в частности в США, которые были раздроблены из-за внутриполитических склок. Первый раз за много лет <...> я вижу такое единство как в рядах демократов, так и республиканцев", - подчеркнула она.

Захарова пояснила, что американские СМИ за последние пять-шесть лет перестали скрывать свою политическую направленность. "Такого удивительного единства как сейчас и отсутствия пока еще желания винить кого-либо, кроме себя, я это вижу впервые. Они ищут, может, не столько врага, сколько виновного внутри себя", - указала дипломат.

В то же время, напомнила Захарова, генсек НАТО Йенс Столтенберг уже успел перевести стрелки на руководство Афганистана, которое покинуло страну, и возложил всю ответственность на него.

Талибы 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.