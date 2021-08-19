Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Афганистане и на юго-востоке Украины

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили в четверг ситуацию в Афганистане, отметив важность решения гуманитарных задач. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров.

"Обстоятельно рассмотрена обстановка в Афганистане после прихода к власти движения талибов (запрещено в РФ). С обеих сторон отмечена важность обеспечения безопасности гражданского населения и решения неотложных гуманитарных задач", - говорится в сообщении.

Как отметили в Кремле, в ходе беседы Путина и Макрона была выражена "готовность совместными усилиями, в том числе в рамках СБ ООН и Группы двадцати, содействовать установлению в Афганистане мира и стабильности".

Об иранской ядерной сделке

Президенты России и Франции высказались за продолжение переговоров по иранской ядерной сделке, сообщили в Кремле.

"Затронута ситуация вокруг иранской ядерной программы. Лидеры высказались в пользу продолжения переговоров о возобновлении выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий, который является весомым фактором в деле ядерного нераспространения", - говорится в сообщении.

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Китай, Франция и ФРГ) по проблеме восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия санкций США с Ирана, выполнения ядерных обязательств Ираном, а также возвращения США в сделку. Представители государств - участников Совместного всеобъемлющего плана действий также проводят отдельные консультации с делегацией США без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, а затем - в первых числах июня.

О напряженности на юго-востоке Украины

Путин в разговоре с Макроном выразил обеспокоенность в связи с сохраняющейся напряженностью на юго-востоке Украины.

"Проведен обмен мнениями по проблематике урегулирования внутриукраинского кризиса. Выражена обеспокоенность в связи с сохраняющейся напряженностью на юго-востоке Украины", - говорится в сообщении Кремля.

Отмечается, что Путин обратил внимание Макрона на деструктивные действия Киева, "который в последнее время целенаправленно обостряет ситуацию на линии соприкосновения, а также тиражирует провокационные законодательные инициативы, прямо противоречащие минским соглашениям".

Кроме того, президенты России и Франции подчеркнули необходимость реализации киевскими властями всех ранее достигнутых договоренностей, прежде всего - Минских соглашений 2015 года как "безальтернативной основы урегулирования".

"В этой связи подтвержден настрой на координацию усилий России и Франции в нормандском формате", - говорится в сообщении.

О ситуации в Карабахе

Путин и Макрон настроены на дальнейшую совместную работу по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, прежде всего в рамках Минской группы ОБСЕ, сообщили в Кремле.

Как отметили в пресс-службе, российский президент по просьбе своего французского коллеги рассказал ему о ходе реализации трехсторонних заявлений РФ, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

"Констатировано, что обстановка в регионе в целом стабильна, предпринимаются шаги по восстановлению экономических и транспортных связей на Южном Кавказе и обеспечению гуманитарных нужд населения. Выражен обоюдный настрой на дальнейшую совместную работу по различным аспектам нагорнокарабахского урегулирования, прежде всего - в Минской группе ОБСЕ", - говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, в ходе телефонного разговора Путин и Макрон обсудили ряд других региональных сюжетов, в том числе касающихся Африканского континента, сообщили в пресс-службе.

"Условлено о продолжении личных контактов", - добавили в Кремле.