Замглавы МИД РФ обсудил с главой дипведомства Эфиопии ситуацию вокруг ГЭС "Возрождение"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов в телефонном разговоре с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Эфиопии Демеке Меконненом выразил надежду, что сторонам конфликта вокруг ГЭС "Возрождение" удастся найти взаимоприемлемые развязки на определенных условиях.

"В ходе беседы был проведен обмен мнениями по ситуации вокруг возведения Эфиопией ГЭС "Возрождение" на реке Голубой Нил в контексте постановки этого вопроса в СБ ООН. При этом с российской стороны была выражена надежда на эвентуальное нахождение взаимоприемлемых развязок этой проблемы в рамках переговоров между непосредственно заинтересованными странами - Эфиопией, Египтом и Суданом - под эгидой Африканского союза", - говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

Эфиопия с 2011 года реализует проект по созданию крупнейшей в Африке плотины "Возрождение". Мощность ГЭС, которая будет представлять собой каскад из четырех плотин, составит 5 250 МВт. Проект завершен на 80%, Аддис-Абеба намерена ввести плотину в строй в 2022-2023 годах. Египет и Судан опасаются, что в результате ее пуска Нил может столкнуться с острой нехваткой воды, которая приведет к многочисленным социально-экономическим и экологическим проблемам, и пытаются закрепить для себя нормы водных ресурсов и максимально растянуть сроки заполнения плотины.