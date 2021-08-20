Путин и Меркель обсудят в Москве сотрудничество двух стран и актуальные международные темы

По версии германской стороны, на переговорах в Москве, помимо двусторонних отношений, будут обсуждаться борьба с пандемией коронавируса, конфликт на востоке Украины, ситуация вокруг Белоруссии и обстановка в Афганистане. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт упомянул также тему "Северного потока - 2" и роль Украины как страны-транзитера российского газа. По его словам, эту функцию республика должна сохранить и после принятия в эксплуатацию нового трубопровода в Балтийском море, и ФРГ будет за это всеми силами выступать.

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель проведут в пятницу в Москве переговоры, это будет их первая очная встреча с начала пандемии коронавируса.

Как предположил в беседе с корреспондентом ТАСС германский политолог Александер Рар, Меркель во время визита в РФ попытается создать условия для урегулирования ситуации на востоке Украины. По мнению эксперта, Меркель "захочет спасти минские соглашения, которые по сути были ее детищем".

"Это может стать ее главной целью. В последнюю секунду она попытается обеспечить прорыв, но, с моей точки зрения, мяч находится на стороне Украины", - считает Рар. "Я думаю, что она хочет завершить свой канцлерский срок положительным шагом в сторону России, - предположил он. - Она захочет расставить точки над "i" в своих отношениях с РФ, а также создать мостик, по которому пойдет ее политический наследник и будет работать с Москвой".

Что касается Афганистана, то ситуация в этой стране стремительно менялась в последние дни, уже после официального объявления о предстоящих российско-германских переговорах. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей.

Контакты Путина и Меркель

В предыдущий раз Путин и Меркель очно виделись 19 января 2020 года в Берлине на международной конференции по Ливии, а чуть раньше, 11 января того же года, у них проходили переговоры в Кремле. За время пандемии коронавируса Путин и Меркель неоднократно говорили по телефону, последний такой разговор состоялся 21 июля, когда лидеры обсудили в том числе природные ЧС, темы "Северного потока - 2" и украинского транзита газа, а также ситуацию в Донбассе.

Всего с 2005 года, когда Меркель возглавила германское правительство, у них с Путиным состоялось 30 встреч в ходе взаимных визитов или в рамках международных мероприятий (еще 20 раз с канцлером ФРГ встречался Дмитрий Медведев, возглавлявший российское государство в 2008-2012 годах). Нынешний визит Меркель в Россию станет 19-м и, вероятно, последним в этой должности, так как на предстоящих в сентябре парламентских выборах она не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера.

Внутриполитический фон в Германии

Меркель едет в Москву в момент непростой внутриполитической обстановки. Федеральное правительство столкнулось с серьезной критикой из-за просчетов при оценке ситуации в Афганистане, где талибы захватили власть существенно быстрее, чем предполагали западные спецслужбы.

Рейтинги Христианско-демократического союза, который представляет Меркель, стагнируют, но не только из-за Афганистана. В июле ФРГ столкнулась с беспрецедентными наводнениями, а председатель ХДС и возможный преемник канцлера Армин Лашет попал в неприятную историю - во время встречи с пострадавшими от стихии камеры журналистов выхватили его смеющимся в компании других политиков. Кроме этого, в Германии опять растет коронавирусная статистика, и страна оказалась на пороге четвертой волны пандемии.

На следующий день после визита в российскую столицу Меркель выступит на предвыборном мероприятии ХДС вместе с Лашетом. Таким образом она хочет оказать однопартийцам поддержку в борьбе за симпатии избирателей за пять недель до голосования. Наблюдатели полагают, что в этих условиях важная поездка в Москву может сыграть ей на руку. Тем более, что уже в конце недели глава германского кабмина отправится в еще одну зарубежную поездку - в Киев.