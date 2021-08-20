В Рособрнадзоре заявили, что учебный процесс во время выборов прерываться не будет

КАЗАНЬ, 20 августа. /ТАСС/. Учебный процесс в школах России не будет прерван во время трехдневных выборов в Государственную думу. Об этом ТАСС сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

"Из тех заявлений, которые делаются, учебный процесс прерываться не будет и никак выборы не повлияют на работу школ", - сказал Музаев.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.

Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.