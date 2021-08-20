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Вопрос саммита G20 по Афганистану обсудят на встрече глав МИД Италии и РФ

В пресс-службе правительственного дворца Киджи не стали комментировать примерные сроки проведения внеочередного саммита "двадцатки"

РИМ, 20 августа. /Корреспонденты ТАСС Вера Щербакова, Софья Липенкова/. Вопрос внеочередного саммита Группы двадцати (G20) по Афганистану будет обсуждаться на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его итальянским коллегой Луиджи Ди Майо. Об этом корреспондентам ТАСС сообщили источники в дипломатических кругах.

"Пока работа ведется, вопрос [об организации внеочередной встречи лидеров G20], скорее всего, будет обсуждаться на переговорах министров иностранных дел России Сергея Лаврова и Италии Луиджи Ди Майо", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе правительственного дворца Киджи не стали комментировать примерные сроки проведения внеочередного саммита "двадцатки".

Ранее Ди Майо сообщал, что власти страны ведут подготовку внеочередного саммита G20 для обсуждения ситуации в Афганистане. Он указал на необходимость "укрепить общие и скоординированные подходы [к урегулированию] с важными партнерами - Россией, Китаем, Турцией". Как сообщила пресс-служба Кремля, положение дел в Афганистане обсуждалось также в четверг во время телефонного разговора президента России Владимира Путина с премьер-министром Италии Марио Драги.

В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что глава МИД РФ Сергей Лавров посетит 26-27 августа Италию с рабочим визитом. В ходе поездки, помимо переговоров с Ди Майо, запланирована беседа с Драги.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, а позже покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

Теги
Саммит G20Смена власти в Афганистане
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