Меркель прибыла с визитом в Москву

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу прибыла в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, которые пройдут в Кремле.

Меркель приняла участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Она приехала в Александровский сад на машине, прошла мимо строя почетного караула и возложила венок с лентами в цветах немецкого флага, предварительно их расправив. После возложения венка прошла минута молчания, затем оркестр почетного караула исполнил гимн Германии. По окончании церемонии Меркель села в автомобиль, на котором отправилась на переговоры в Кремль.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, лидеры России и ФРГ планируют обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов. По версии германской стороны, на переговорах в Москве, помимо двусторонних отношений, будут обсуждаться борьба с пандемией коронавируса, конфликт на востоке Украины, ситуация вокруг Белоруссии и обстановка в Афганистане. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт упомянул также тему "Северного потока - 2" и роль Украины как страны-транзитера российского газа.