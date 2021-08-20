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Визит Меркель в Москву

Меркель прибыла с визитом в Москву

Канцлер ФРГ и президент России Владимир Путин проведут переговоры в Кремле
Канцлер ФРГ Ангела Меркель AP Photo/Michael Sohn
Описание
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
© AP Photo/Michael Sohn

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу прибыла в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, которые пройдут в Кремле.

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Меркель приняла участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Она приехала в Александровский сад на машине, прошла мимо строя почетного караула и возложила венок с лентами в цветах немецкого флага, предварительно их расправив. После возложения венка прошла минута молчания, затем оркестр почетного караула исполнил гимн Германии. По окончании церемонии Меркель села в автомобиль, на котором отправилась на переговоры в Кремль.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, лидеры России и ФРГ планируют обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов. По версии германской стороны, на переговорах в Москве, помимо двусторонних отношений, будут обсуждаться борьба с пандемией коронавируса, конфликт на востоке Украины, ситуация вокруг Белоруссии и обстановка в Афганистане. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт упомянул также тему "Северного потока - 2" и роль Украины как страны-транзитера российского газа.

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Нынешняя встреча Путина и Меркель станет первой очной с начала пандемии коронавируса. В предыдущий раз они лично виделись 19 января 2020 года в Берлине на международной конференции по Ливии. Вероятно, визит Меркель в Москву станет ее последней поездкой в Россию в статусе канцлера ФРГ, так как на предстоящих в сентябре парламентских выборах она не будет выдвигать свою кандидатуру на этот пост.

Меркель приехала в Москву за пять недель до парламентских выборов в ФРГ, которые пройдут 26 сентября. Победившая политическая сила получит право сформировать правительство, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его. На следующий день после визита в российскую столицу Меркель выступит на предвыборном мероприятии Христианско-демократического союза, который она представляет. Там же будет выступать возможный преемник канцлера Армин Лашет. Наблюдатели полагают, что важная поездка в Москву может в целом сыграть на руку Меркель.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичАфганистанБелоруссияУкраинаГерманияРоссияВизит Меркель в Москву
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