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Дмитрий Вавилин стал главой Ульяновска

Ранее чиновник занимал должность исполняющего обязанности главы города

УЛЬЯНОВСК, 20 августа. /ТАСС/. Депутаты городской думы Ульяновска 20 августа большинством голосов избрали главой города Дмитрия Вавилина, ранее исполнявшего обязанности главы Ульяновска. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации города.

"20 августа на внеочередном заседании городского парламента депутаты путем тайного голосования выбрали главой Ульяновска Дмитрия Вавилина. За него проголосовало 29 человек", - отмечается в сообщении.

Ранее конкурсная комиссия зарегистрировала на должность главы города трех кандидатов - временно исполняющего обязанности главы города Дмитрия Вавилина, имеющего опыт работы на должностях муниципальной и государственной гражданской службы Алексея Егорова, производителя работ в администрации ООО "Автомост-Поволжье", а также индивидуального предпринимателя Сергея Кочергина.

Спикер городского парламента Илья Ножечкин на заседании отметил, что новому главе города депутаты дали ряд наказов. "Они касаются градостроительной политики, ремонта дворов, ливневок, установки детских и спортивных площадок. Должны решаться такие большие для города вопросы, как водоснабжение, водоотведение, в целом вся инфраструктура жизнеобеспечения требует обновления, участия в федеральных и региональных программах. Много жалоб по работе общественного транспорта. В этом направлении также нужно принимать системные меры", - привели слова Ножечкина в пресс-службе.

Дмитрий Вавилин поблагодарил депутатов городской думы за оказанную поддержку. "В своей деятельности мы намерены активно взаимодействовать с областным правительством и региональным парламентом, которые уделяют большое внимание развитию Ульяновска. Работы впереди много. Уверен, что вместе мы сделаем наш город современным, комфортным, безопасным и удобным для жизни", - процитировали Вавилина в пресс-службе.

Глава Ульяновска Сергей Панчин 15 июня сложил полномочия по собственному желанию в связи с необходимостью сосредоточиться на муниципальной работе.

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