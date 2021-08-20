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Визит Меркель в Москву

Меркель: правильно поддерживать диалог с РФ, несмотря на разногласия

Правильно поддерживать диалог с РФ, несмотря на разногласия - Меркель.

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Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичГерманияРоссияВизит Меркель в Москву
Визит Меркель в Москву
Путин заявил, что ФРГ остается одним из основных партнеров России
Как отметил президент РФ, за первые шесть месяцев 2021 года зафиксировано почти двукратное увеличение товарооборота между двумя странами
Путин заявил, что ФРГ остается одним из основных партнеров России
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