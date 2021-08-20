Путин 21 августа встретится в Москве с Токаевым

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в субботу встретится в Москве с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Планируется обсудить ключевые вопросы развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также рассмотреть ряд актуальных проблем региональной повестки дня, в частности, с учетом ситуации в Афганистане", - говорится в сообщении.

Как информировал пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали на своей странице в Facebook, главы государств обменяются мнениями по проблемам региональной безопасности и интеграционным процессам на евразийском пространстве.