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Почти две трети членов избирательных комиссий в Свердловской области привились от COVID-19

Власти региона также отмечают, что во время выборов все члены территориальных избирательных комиссий и избиратели будут обеспечены средствами индивидуальной защиты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. Более 64% из 25 тыс. членов избирательных комиссий в Свердловской области привились от коронавируса, сообщили в пятницу в департаменте информации региона.

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"На сегодня из 25 тыс. членов избирательных комиссий от коронавируса привито более 64%. Вакцинация продолжается", - говорится в сообщении. Отмечается, что все члены территориальных избирательных комиссий и избиратели будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств в дни голосования будет производиться каждые три часа.

"Мы делаем все для того, чтобы ответственно и качественно подготовиться к выборному процессу, обеспечить безопасность избирателей и членов избирательных комиссий", - цитирует департамент губернатора Евгения Куйвашева.

В Свердловской области 19 сентября одновременно с выборами депутатов Государственной думы пройдут выборы депутатов законодательного собрания региона. В 35 муниципалитетах состоятся выборы депутатов местных дум (замещаются 569 мандатов).

По данным оперативного штаба, на 20 августа в Свердловской области зарегистрировано 517 новых случаев COVID-19. Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции составляет 117 825.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияЕдиный день голосованияСвердловская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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