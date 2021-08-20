Почти две трети членов избирательных комиссий в Свердловской области привились от COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. Более 64% из 25 тыс. членов избирательных комиссий в Свердловской области привились от коронавируса, сообщили в пятницу в департаменте информации региона.

"На сегодня из 25 тыс. членов избирательных комиссий от коронавируса привито более 64%. Вакцинация продолжается", - говорится в сообщении. Отмечается, что все члены территориальных избирательных комиссий и избиратели будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств в дни голосования будет производиться каждые три часа.

"Мы делаем все для того, чтобы ответственно и качественно подготовиться к выборному процессу, обеспечить безопасность избирателей и членов избирательных комиссий", - цитирует департамент губернатора Евгения Куйвашева.

В Свердловской области 19 сентября одновременно с выборами депутатов Государственной думы пройдут выборы депутатов законодательного собрания региона. В 35 муниципалитетах состоятся выборы депутатов местных дум (замещаются 569 мандатов).

По данным оперативного штаба, на 20 августа в Свердловской области зарегистрировано 517 новых случаев COVID-19. Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции составляет 117 825.