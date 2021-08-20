ЦИК исключил Петра Пимашкова из списка "Единой России" на выборы в Госдуму

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в пятницу принял постановление об исключении кандидата от партии "Единая Россия", экс-мэра Красноярска Петра Пимашкова, который умер 12 августа на 74-м году жизни, из федерального списка для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы.

"Исключить из федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва, выдвинутого партией "Единая Россия", кандидата Пимашкова Петра Ивановича", - говорится в постановлении.

Другим постановлением ЦИК исключил кандидатов от ЛДПР Дмитрия Елагина и Николая Запалова из федерального списка партии на основании их личных заявлений об отказе от участия в избирательной кампании.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.