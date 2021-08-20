ЦИК вернул Капчука в федеральный список кандидатов от Партии роста на выборы в Госдуму

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в пятницу принял постановление о возвращении кандидата от Партии роста, бизнесмена Сергея Капчука (фигуранта так называемого лондонского списка Титова) в федеральный список на предстоящие выборы депутатов Госдумы.

"ЦИК постановляет зарегистрировать Капчука Сергея Александровича кандидатом в составе федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва, выдвинутого Партией роста", - говорится в постановлении.

ЦИК 2 августа исключил Капчука из партийного списка Партии роста после проведенной проверки достоверности сведений о кандидатах. По ее итогам было установлено, что у бизнесмена не прошло 10 лет со снятия или погашения судимости по тяжкому преступлению. Верховный суд РФ 12 августа отменил решение об исключении Капчука из федерального списка кандидатов. Затем председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что у комиссии есть основание восстановить бизнесмена в партийном списке, так как суд переквалифицировал статью.

Центризбирком России на заседании 2 августа зарегистрировал федеральный список кандидатов Партии роста для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы. Общефедеральную часть списка возглавили член комиссии по делам инвалидов при президенте РФ Ксения Безуглова, депутат Гордумы Томска Елена Ульянова и режиссер Ирина Миронова. Председатель партии Борис Титов на выборах возглавит московскую региональную группу.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.