Посольство РФ заявило, что страна предоставила Испании данные о пункте следования кораблей

МАДРИД, 20 августа. /ТАСС/. Российская сторона предоставила Испании данные о пункте следования своих кораблей, которые хотели зайти в порт автономного города Сеута. Об этом журналистам сообщили в пятницу в посольстве РФ в Мадриде.

"Относительно планировавшегося захода российских военных кораблей "Вице-адмирал Кулаков" и "Алтай" в испанский порт Сеута сообщаем, что на запрос посольства о предоставлении такой возможности МИД Испании информировал, что для положительного решения этого вопроса нужно представить данные о пункте, куда проследуют корабли после захода в испанский порт Сеута, - пояснили в диппредставительстве РФ. - Необходимые сведения были оперативно предоставлены.

В свою очередь, в МИД Испании утверждали, что королевство не отказывало российским кораблям во входе в Сеуту. Как заверили корреспондента ТАСС в ведомстве, РФ якобы не предоставила запрашиваемую документацию, в частности, о маршруте следования судов, без которой корабли не могут зайти в испанский порт. При этом в министерстве сказали, что речь идет об обычном протокольном процессе.

Как ранее передавала El Confidencial, власти Испании обдумывали, какой ответ дать России на запрос о дозаправке ее флота в порту Сеуты. По версии издания, с одной стороны, испанские власти склонялись к тому, чтобы позволить судам РФ зайти в порт автономного города, чтобы оживить его экономику. С другой стороны, напоминала газета, Мадрид примет в 2022 году саммит глав государств и правительств НАТО. Разрешение на заход в испанский порт кораблям ВМФ России может вызвать недовольство Североатлантического альянса, утверждало издание.

Сеута расположена на северном побережье Марокко, имеет статус автономного города Испании. Осенью 2016 года в Сеуту должны были зайти три корабля из состава авианосной группы Северного флота во главе с тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов". Тогда в НАТО заявили об озабоченности из-за возможности использования авианосной группы РФ для ударов по Алеппо. В последний момент МИД Испании сообщил, что Мадрид по просьбе Москвы разрешил заход в порт Сеуты кораблям, однако российская сторона отозвала свой запрос.