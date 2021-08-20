ЦИК исключил журналистку Резонтову из списка "Яблока" на выборы в Госдуму

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в пятницу принял постановление об исключении кандидата от "Яблока", журналистки Натальи Резонтовой из федерального списка партии на предстоящие выборы в Госдуму.

Ранее нижегородский избирком отказал Резонтовой в регистрации кандидатом на выборы в Госдуму по одномандатному округу №129. Причиной для этого стали письма областных управлений Минюста и МВД России, которые сообщили о ее связях с организацией "Штабы Навального" (организация признана в РФ экстремистской). Нижегородский областной суд счел правомерным отказ в регистрации Резонтовой.

"В соответствии с вступившим в силу решением Нижегородского областного суда от 6 августа 2021 года было подтверждено у кандидата Резонтовой Натальи Валерьевны отсутствие пассивного избирательного права в связи с причастностью к деятельности экстремистской организации", - сказал член ЦИК Антон Лопатин, добавив, что это является основанием для исключения из списка партии.

Кроме того, у кандидата от партии Игоря Плешкова будут убраны сведения о судимости, поскольку в комиссию поступили сведения из МВД России, которые гласят, что "деяния, за которые был осужден кандидат Плешков Игорь Владимирович, отсутствуют в действующей редакции УК РФ", уточнил Лопатин.

ЦИК на заседании 5 августа зарегистрировал федеральный список кандидатов партии "Яблоко" для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы, общефедеральную часть списка возглавил председатель партии Николай Рыбаков. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.